СМИ: «Ак Барс» расстанется со Свитовым и рядом ведущих игроков

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Казанский ХК «Ак Барс» расстанется с капитаном команды и нападающим Александром Свитовым, защитником Андреем Марковым и рядом ведущих игроков, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Клуб расстанется с нападающими Александром Свитовым, Алексеем Потаповым, Робом Клинкхаммером, Иржи Секачем, Антоном Ландером, Федором Малыхиным, защитниками Андреем Марковым, Полом Постмой, Рафаэлем Батыршиным и вратарем Александром Шарыченковым», — рассказал источник агентству.

В сезоне 2018 — 2019 «Ак Барс» проиграл в первом раунде плей-офф омскому «Авангарду» в четырех матчах и сложил с себя полномочия действующего обладателя Кубка Гагарина. В начале апреля главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов покинул свой пост.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что казанский хоккейный клуб возглавит тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов.

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