С началом мая в Татарстан придет потепление

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Уже завтра, 1 мая, на смену очень холодной погоде в Татарстан придет потепление. Это будет связано с заменой северных воздушных потоков юго-западными, информирует Гидрометцентр РТ.

В ночь на 1 мая по республике возможны заморозки до -4 градусов. Но в светлое время суток воздух по республике прогреется до 10 – 15 градусов тепла. При этом прохладнее всего будет на северо-востоке региона. Ожидается переменная облачность без осадков.

В четверг и пятницу, 2 и 3 мая, погоду в Татарстане будет определять пришедший с запада циклон. Атмосферное давление начнет падать в ночь на 2-е число, а днем 2 мая и все сутки 3 мая при прохождении фронтальных разделов будут идти дожди. Ожидается сильный юго-западный и южный ветер, местами порывами до 17 – 22 м/с.

Ночью 2 мая еще возможны заморозки до -3 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до 13 – 18 градусов. 3-го числа температура воздуха составит от 5 до 10 градусов тепла в темное время суток и от 15 до 20 – в светлое.

Согласно предварительному прогнозу татарстанских синоптиков, на выходных, 4 и 5 мая, в республике потеплеет до 17 – 22 градусов. Местами будут идти дожди.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы К(П)ФУ профессор Юрий Переведенцев, сославшись на данные Гидрометцентра России, рассказал о предстоящем потеплении и предупредил о дождях.

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