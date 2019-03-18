Эксперт КФУ рассказал о погоде в Казани на майские праздники

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В ближайшую декаду температура воздуха будет постепенно расти, и к концу этой недели днем воздух прогреется до +20 градусов, заявил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«В понедельник и вторник — достаточно холодно, всего 8-9 градусов тепла днем, ночью возможны заморозки. Начиная с 1 мая, погода начнет меняться и постепенно вступит в климатическую норму», — рассказал Переведенцев.

По его словам, 1 мая ожидается комфортная погода, переменная облачность, без осадков, температура днем достигнет +13 градусов, а также будет дуть слабый северо-восточный ветер.

Профессор КФУ добавил, что со 2 мая начнутся дожди, которые сейчас очень нужны, так как в предыдущем месяце был «недобор» по осадкам.

По данным Гидрометцентра России, сегодня днем в столице РТ температура поднимется не выше +8 градусов, а ночью возможны заморозки.

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