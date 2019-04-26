Синоптики Татарстана предупредили о резком похолодании на выходных

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). 27 апреля в Татарстане сохранится аномально-теплая погода с температурами воздуха от 17 до 22 градусов тепла, однако уже в воскресенье, 28 апреля, ожидается понижение температуры до 5 — 10 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега и сильный ветер порывами до 15 — 18 м/с.

«29 апреля местами еще пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, 30 апреля существенных осадков не ожидается», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью понизится до 0...-5 градусов, максимальная температура составит от +3 до +10º.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.