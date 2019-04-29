Склоны Казанского Кремля на 9 Мая превратят в амфитеатр

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). Склоны Казанского Кремля в этом году впервые откроют для зрителей Парада Победы, проходящего на площади Тысячелетия. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал начальник городского Управления культуры Азат Абзалов.

«В этом году впервые в Казани Парад Победы сможет посмотреть большее количество казанцев и гостей республики, потому что мы открываем для просмотра склон под Кремлем. Он станет естественным амфитеатром для зрителей», — рассказал журналистам Абзалов.

Он добавил, что для привлечения максимального числа зрителей в этом году организаторы отказались от традиционной сцены на площади. Поэтому вся праздничная программа (включая парад военной техники) будет видна из-под кремлевских стен.

«В 10 часов стартует прохождение техники, а после начнется концертная программа. Поэтому мы приглашаем прийти на площадку заранее — со стороны станции метро „Кремлевская“, либо со стороны ул. Батурина», — заключил Азат Абзалов.

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