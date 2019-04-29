9 Мая в Челнах будет работать полевая кухня, состоится парад и прогремит салют

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В честь Дня Победы в Набережных Челнах утром пройдет парад, а вечером прогремит салют, пишут «Челнинские известия».

В преддверии 9 Мая в Автограде оформили рекламные баннеры с портретами 15 участников Великой Отечественной войны. Пожилым людям, а в городе проживают более 2 тыс. ветеранов, в том числе 105 непосредственных участников войны, вручают подарки от имени Президента Татарстана и главы города.

Праздничные мероприятия традиционно начнутся с возложения цветов у памятника Мусы Джалиля в поселке ГЭС. В это же время на вахту памяти у Вечного огня на мемориальном комплексе «Родина-мать» заступят челнинские кадеты. В 10 часов здесь начнется парад Победы. В этом году торжественным маршем пройдут 33 группы (сотрудники МЧС, МВД, ОПОП, кадетские школы, ссузы и вузы города), отряд кавалеристов и десять единиц техники. По завершении парада состоится возложение цветов и венков.

Затем празднование продолжится на городских площадках. В Комсомольском районе – на набережной Г. Тукая, в Центральном – на бульваре Энтузиастов, в Автозаводском – в парке Победы. Здесь у челнинцев будет возможность посмотреть концерты и попробовать «солдатскую кашу».

С 14 часов на проспекте Х. Туфана в районе мэрии соберутся участники «Бессмертного полка». Шествие к майдану начнется в 15 часов. Кроме того, состоятся театрализованные представления, праздничный концерт от артистов и творческих коллективов города. Программа прервется лишь на минуту молчания – в 18.55.

Завершится День Победы праздничным салютом в 21 час. Жители города смогут добраться домой на автобусах, которые будут отъезжать от майдана после фейерверка.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.