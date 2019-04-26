Еще одного пострадавшего в пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» сегодня перевезут в РКБ

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Еще одного пострадавшего в пожаре на предприятии «Нижнекамскнефтехим» сегодня перевезут из больницы Набережных Челнов в Республиканскую клиническую больницу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе РКБ.

На данный момент в республиканской клинике находится 5 из 17 пострадавших. Трое в крайне тяжелом состоянии лежат в отделении реанимации и интенсивной терапии, еще двое пациентов – в палатах интенсивной терапии больницы.

«Каждый день ведется связь с институтом НИИ имени Вишневского и командно решается тактика ведения и дальнейшего лечения пациентов. Все специалисты больницы прошли подготовку в Федеральных центрах и зарубежных клиниках, поэтому они владеют всеми необходимыми компетенциями, для оказания помощи самой сложной категории пациентов. «Комплекс чистых помещений», установленый в реанимациях и палатах интенсивной терапии больницы, создает микроциркуляцию воздуха, благодаря чему идет его шестикратное очищение и увлажнение», – объяснили в пресс-службе клиники.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на территории промзоны Нижнекамска вспыхнул пожар. В результате 17 рабочих получили серьезные ожоги. Один из пострадавших – 55-летний Юрий Мартемьянов – позднее скончался в больнице, у него были обожжены 98% поверхности тела.

На данный момент пять пострадавших в тяжелом и средне-тяжелом состоянии находятся в ожоговом центре РКБ. Еще пятеро пострадавших в состоянии средней степени тяжести находятся в Нижнекамской ЦРБ. Остальные – жители Башкирии – были госпитализированы в больницу Уфы.

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