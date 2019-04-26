Премию Тукая в 2019 году вручат трем авторам и одному творческому коллективу

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Государственных премий имени Габдуллы Тукая в 2019 году, согласно которому лауреатами стали два писателя, художник и творческий коллектив. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.



В этом году кандидатами на получение премии были выдвинуты тринадцать авторов и три творческих коллектива. Одним из лауреатов стал Надир Альмеев за серию графических работ, цикл «Колокола Хиросимы», иллюстрации к сборнику татарских поэтов Дердменда, Габдуллы Тукая, Сибгата Хакима, Кутуя и других, а также за серию пейзажей «Татарстан, Алтай».



За вклад в татарское фольклорное наследие, цикл литературно-музыкальных вечеров «Олы юл», сборники «Онытырга момкин тугел» и «Яшэу барыбер кызык», «Олы юл», «Борчылма» также отмечен Айдар Файзрахманов.



Обладателями премии станет и группа артистов театра Камала – Люция Бикчантаева (Хамитова), Радик Бариев, Искандер Хайруллин. Артисты отмечены за вклад в развитие театрального искусства и создание сценических образов в спектаклях «Гульджамал», «Жирэн чичэн белэн Карачэч сылу», «Кара чикмэн», «Три сестры», «Дон Жуан».



Талгат Галиуллин получит премию за роман-эссе «Созвездие Мухаммада Магдеева», книгу «Китек козге» и литературно-критическое издание «Мы – потомки страны Тартария».



Сегодня, в день 133-летия великого татарского поэта Габдуллы Тукая, Рустам Минниханов наградит лауреатов премии Тукая. Торжественная церемония состоится в концертном зале имени Ильгама Шакирова в 15.00.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в Татарстане проходят торжества по случаю Дня родного языка и 133-летия со дня рождения великого татарского поэта. Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и Фарид Мухаметшин утром возложили цветы к памятнику Тукаю.

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