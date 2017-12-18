Татар-информ

26 апреля 2019, 07:42

Официальная хроника

Президент РТ откроет концертный зал имени Ильгама Шакирова и встретится с татарской интеллигенцией

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Официальная хроника

Президент РТ откроет концертный зал имени Ильгама Шакирова и встретится с татарской интеллигенцией

Фото: архив

В Татарстане пройдут торжества по случаю Дня родного языка и 133-летия со дня рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая.

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в торжествах, приуроченных ко Дню родного языка, а также проведет ряд заседаний в Доме Правительства РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Президента РТ.

Утро праздничного дня руководитель республики планирует начать с возложения цветов к памятнику классику татарской литературы Габдулле Тукаю. После этого Президент РТ планирует провести заседания советов директоров компаний «Татнефть» и «Татнефтехиминвест-холдинг». В числе прочих вопросов будет обсуждаться работа предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана в I квартале 2019 года.

Во второй половине дня Президент РТ планирует прибыть на территорию выставочного комплекса «Казань Экспо», где пройдут торжественные мероприятия в честь Дня родного языка и 133-летия со дня рождения Габдуллы Тукая. Здесь Рустам Минниханов проведет встречу с представителями творческой и научной интеллигенции и посетит праздничный концерт, который состоится в новом концертном зале имени Ильгама Шакирова.

Как сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, приглашение на торжественные мероприятия в «Казань Экспо» получили представители всех районов Татарстана. «Для удобства гостей в каждый из районов республики Министерством культуры Татарстана будут направлены специальные автобусы», – отметила собеседница агентства.

По словам Лилии Галимовой, новый концертный зал имени Ильгама Шакирова изначально предназначался для проведения крупных торжественных мероприятий. Помещение может трансформироваться под разные форматы и оснащено самой современной акустической системой. Полная вместимость составляет около 3 тыс. человек.

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