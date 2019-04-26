Минниханов, Шаймиев и Мухаметшин возложили цветы к памятнику Тукаю

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Президент Татарстана Рустам Минниханов, Госсоветник республики Минтимер Шаймиев и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин возложили цветы к памятнику татарскому поэту Габдулле Тукаю по случаю Дня родного языка.

«Возлагая цветы к памятнику Тукаю, мы отдаем дань уважения и великому татарскому поэту, и тем, кто сохраняет свой родной язык, традиции, обычаи, культуру и историю своего народа. Сегодня общенациональный праздник», — сказал после церемонии Мухаметшин.

Он добавил, что Тукая любят не только в Татарстане. «Тукай – мировая классика», — подчеркнул руководитель парламента.

В церемонии возложения цветов сегодня также приняли участие вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, министр культуры РТ Ирада Аюпова и председатель Союза писателей РТ Данил Салихов.

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