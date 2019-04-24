Татар-информ

24 апреля 2019, 18:26

Общество

Татарстанский конкурс школьных рисунков и стихов о Болгаре и Свияжске может охватить регионы РФ

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Общество

Татарстанский конкурс школьных рисунков и стихов о Болгаре и Свияжске может охватить регионы РФ

Фото: Султан Исхаков

В республиканском конкурсе могут принять участие ученики с 1-го по 11-й классы школ РТ.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстанский конкурс школьных рисунков и стихов о Великом Болгаре и острове-граде Свияжск может стать традиционным и охватить учащихся российских регионов. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова.

«Не сомневаюсь, что так оно и будет. Учитывая, что у нас есть образовательные учреждения, в которых обучаются дети из других регионов, то, как минимум, эта часть детей, наверняка, станет участниками конкурса, – сказала спикер. – Задачу сделать этот конкурс всероссийского уровня мы пока не ставим, но думаю, что если будет проявлен интерес, то в дальнейшем расширим его границы. Сделаем конкурс традиционным и, возможно, с более широким участием регионов России».

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Татьяна Ларионова отметила, что фонд «Возрождение» за девять лет своей деятельности стал узнаваемой и авторитетной организацией в России. «Много регионов оказывают различную поддержку фонду. Думаю, что это тоже тот ресурс, который позволит привлекать детей из других регионов к нашему культурному наследию. Мы знаем, что Болгар – мусульманская жемчужина, а Свияжск – православный остров. В этом отношении ни одна подобная работа не обходит наши религиозные конфессии. И это повод задуматься о том, что работы на конкурс из других регионов, наверняка, будут поступать. И мы их с удовольствием будем рассматривать», – подчеркнула она.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов добавил, что работы после подведения итогов конкурса будут размещены на выставке в Болгаре и Свияжске. «И их увидят не только подписчики соцсети, но и туристы, которые приедут к нам осенью текущего года. Будет подписан автор работы, школа. И это хорошая возможность прославить свою школу перед гостями из многих регионов и других стран», – заметил он.

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Сергей Иванов также не исключил, что на конкурс поступит большой объем творческих работ. «Вполне возможно, что потом работы будут собраны в альбом или в сборник стихов», – поделился он.

У Министерства образования и науки РТ и Республиканского центра внешкольной работы имеется положительный опыт по проведению подобных конкурсов, рассказала начальник отдела опеки, попечительства и педагогической поддержки Минобрнауки РТ, и. о. замминистра образования и науки Венера Васильева.

«В 2016 году мы проводили подобный конкурс сочинений и рисунков о Великом Болгаре. Было представлено более 200 сочинений от школьников и учащихся средних профессиональных образовательных организаций. Также было подано свыше 320 рисунков. Такие конкурсы – уникальная возможность для всех детей показать свои таланты», – заявила она.

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По ее словам, положение о конкурсе уже доведено до образовательных организаций, и начата работа по его проведению. «За 2018 год Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник посетило более 25,5 тыс. человек, в том числе свыше 19 тыс. школьников и 5 тыс. педагогов. На острове-граде Свияжск побывало более 18 тыс. человек, из них 13,5 тыс. – учащиеся и 4,5 тыс. – педагоги. За первый квартал текущего года Болгарский музей-заповедник посетило 3 тыс. учеников. То есть школьники имеют представление о том, что в республике есть такие прекрасные места», – констатировала Венера Васильева.

В состав экспертной комиссии, которая будет оценивать работы школьников на втором этапе конкурса, войдут представители фонда «Возрождение», Госкомитета РТ по туризму, Ассамблеи туристских волонтеров РТ, Министерства культуры и Минобрнауки РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане стартовал конкурс школьных рисунков и стихов о Великом Болгаре и острове-граде Свияжск. Его участниками могут стать ученики с первого по 11-й классы всех школ городов и районов республики. 

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