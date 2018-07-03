Татар-информ

24 апреля 2019, 13:42

Общество

В Татарстане объявлен конкурс школьных рисунков и стихов о Великом Болгаре и острове-граде Свияжск

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Общество

В Татарстане объявлен конкурс школьных рисунков и стихов о Великом Болгаре и острове-граде Свияжск

Фото: архив/Салават Камалетдинов, Султан Исхаков

Призом для победителей во всех восьми номинациях станет обзорная экскурсия по Болгару и Свияжску.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане стартует конкурс школьных рисунков и стихов о Великом Болгаре и острове-граде Свияжск, участниками которого могут стать ученики с первого по 11-й классы всех школ городов и районов республики. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Участвовать в конкурсе могут все желающие. Причем мы разделили образовательные организации на две большие группы – школы городов и школы муниципальных районов республики, чтобы у всех учащихся были равные шансы в конкурентной борьбе», – сказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

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По его словам, конкурс проводится по восьми номинациям. В частности, это две номинации для городских общеобразовательных школ по рисунку и стихотворению о Великом Болгаре на русском и отдельно на татарском языке. Такие же две номинации определены для районных школ. Кроме того, городские и районные школы могут заявиться на участие в номинациях по рисунку и стихотворению об острове-граде (также на русском и татарском языках).

По каждой из восьми номинаций будут выбраны три призовых места, подчеркнул Иванов. Победители смогут посетить с обзорной экскурсией Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск» или Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Все конкурсные работы будут размещены на выставке под открытым небом в день экскурсий.

«Для нас это важный конкурс, поскольку интерес к жемчужинам – Болгару и Свияжску – огромный. Задача конкурса – дать возможность детям республики посетить эти замечательные места. Поэтому мы призываем всех учащихся принять активное участие. Победители будут определены не только по итогам экспертной оценки, но и по результатам голосования. Когда работа будет размещена в соцсети, можно привлечь всех одноклассников, учащихся своей школы, родственников и родителей к голосованию», – заметил председатель Госкомитета РТ по туризму.

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Конкурс будет проходить в два этапа, сообщила гендиректор Ассамблеи туристских волонтеров РТ Юлия Баширова. Первый этап начнется 24 апреля и продлится до 13 сентября. Конкурсная работа, включающая рисунок и стихотворение о Болгаре или Свияжске на русском или татарском языках, принимается от класса. От одного класса могут участвовать максимум три работы.

Прием заявок и оригиналов работ проходит до 9 сентября включительно. Все работы будут размещены в Instagram (@Bolgar_Sviyazhsk). «Работы можно отправить по почте или привезти нам», – уточнила спикер.

Голосование в Instagram осуществляется со дня размещения работы и до 9 сентября. После этого 10 работ каждой номинации, которые набрали большее количество голосов (лайков), переходят во второй этап.

Второй этап конкурса пройдет с 10 по 13 сентября, именно в этот период определятся три победителя в каждой номинации. «Победители будут объявлены 18 сентября», – проинформировала Баширова.

«С огромным удовольствием поддерживаем этот конкурс, который объявлен в наших образовательных учреждениях, связанный с пониманием и восприятием детьми культурного наследия. Ожидаем, что поступят не только рисунки и стихи, но и эссе, интересные рассказы», – добавила заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова.

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Она рассказала, что идея проведения такого конкурса была озвучена в прошлом году туристскими волонтерами на встрече с Госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым, который поддержал проект. «В рамках Года добровольца и волонтера состоялась встреча Минтимера Шариповича с волонтерами, поддерживающими туристическую отрасль, объекты культуры. На этой встрече они высказали много предложений и пожеланий», – отметила Ларионова.

По ее мнению, итоговая выставка конкурсных работ может быть размещена не только в Болгаре и Свияжске, но и в Казанском Кремле. «Надеемся, что выставка этого конкурса будет интересной и познавательной. И все это будет работать на дальнейшее перспективное развитие музеев и в целом туристической отрасли», – заключила зампредседателя Госсовета РТ. 

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