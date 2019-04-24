В Татарстане составят портрет посетителя объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане реализуют проект «Портрет посетителя объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в РТ». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова.

«Нам важно понимать, кто приезжает в Свияжск и Болгар, ради чего, насколько часто повторяются визиты наших туристов. Если они приезжают повторно, в третий-четвертый раз, ежегодно, то что их притягивает, что является магнитом для возвращения туда? Эти вопросы будут рассматриваться в рамках проекта “Портрет посетителя объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Республике Татарстан”», – рассказала исполнительный директор Фонда «Возрождение».

По словам Татьяны Ларионовой, проект был предложен в прошлом году туристскими волонтерами на встрече с Госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым. «В этот день особенно запомнились выступления, которые были посвящены двум перспективным проектам – “Портрет посетителя объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Республике Татарстан” и конкурс школьных рисунков и стихов о Великом Болгаре и острове-граде Свияжск. Они очень важны для фонда “Возрождение”, для Татарстана. Минтимер Шарипович поддержал эти проекты», – отметила она.

Спикер напомнила, что фонд «Возрождение» завершил большой объем работ по восстановлению Древнего Болгара и острова-града Свияжск. «Памятники, которые находятся на территории этих двух великих исторических мест, на сегодня практически все восстановлены, отреставрированы, приведены в соответствие с международными стандартами, потому что Болгар и Свияжск включены в список ЮНЕСКО. Кроме того, мы создали там много замечательных музейных площадок, причем совершенно нового формата. Завершив эту работу, нам важно знать, кто же приезжает в Болгар и Свияжск», – подчеркнула она.

Татьяна Ларионова заметила, что количество туристов, посещающих Болгар и Свияжск, «выросло колоссально». Так, в прошлом году в древнем городе и на острове-граде побывало 1,1 млн туристов.

«На этот год остается завершение работ по созданию Лапидария в Болгаре. Если говорить о Свияжске, то мы завершили работу по созданию Музея иконы. Очень важно, что уже в этом году Успенский собор откроет двери для посетителей. Реставрационные работы практически завершены, – заключила спикер. – Воссоздавая Болгар и Свияжск, Минтимер Шарипович [Шаймиев] всегда подчеркивал, что это делается, прежде всего, для детей, для тех, кто будет продолжать писать историю нашей республики, сохранять культурное наследие».

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