Сегодня еще четверых пострадавших на пожаре в промзоне Нижнекамска доставят спецбортом МЧС в Казань

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Сегодня еще четверых пострадавших на пожаре в промзоне Нижнекамска доставят спецбортом МЧС в ожоговый центр РКБ в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня вертолет Ми-8 МЧС России, оснащенный специальными медицинскими модулями, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета, осуществит санитарную эвакуацию в ожоговый центр РКБ в Казани четырех пострадавших 19 апреля на пожаре в промзоне Нижнекамска», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Двое пострадавших будут доставлены из Набережных Челнов и еще двое – из Нижнекамска.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне на промышленной площадке в Нижнекамске вспыхнул пожар. В результате ЧП пострадали 17 человек. Двое пострадавших в состоянии крайней степени тяжести были доставлены ночью спецбортом МЧС в ожоговый центр РКБ в Казани.



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