В общегородском субботнике приняли участие более 40 тыс. жителей Казани

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в столице Татарстана проводится общегородской субботник, в котором принимают участие около 40 тыс. горожан, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В этом году, как и в прошлом, организован раздельный сбор мусора. Участникам выдали по два пакета, один из которых предназначен для сбора пластика, другой — для всего остального.

«Сегодня работа организована также в парках и скверах города, ведутся работы вдоль дорог. Планируется очистить более 1700 дворов», — отметил зампредседателя Комитета внешнего благоустройства Альберт Ибрагимов.

Всего в субботнике принимают участие сотрудники более 1300 предприятий и учреждений, среди них — работники структурных подразделений исполкома города. Группа во главе с руководителем исполкома Денисом Калинкиным очистила территорию Русско-Немецкой Швейцарии, а социальный блок исполкома вместе с первым замруководителя Рустемом Гафаровым — территорию у стадиона «Казань Арена».

Мероприятия в городских парках сопровождаются экологическими мастер-классами, ярмарками, в некоторых местах субботники проводятся в формате квестов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.