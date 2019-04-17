Весенние субботники на территории 15 парков Казани пройдут 20 и 27 апреля

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Общегородские субботники «Трудовой десант» в Казани пройдут на территории 15 общественных пространств в два этапа: 20 и 27 апреля. В этом году весенние субботники приурочены к Году рабочих профессий в Татарстане, сообщает Дирекция скверов и парков.



Специалисты покажут горожанам, как правильно ухаживать за парковыми объектами и ремонтировать их. Участники субботников уберут территорию парков, помоют памятники, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, покрасят заборы и скамейки, примут участие в посадке деревьев и кустарников.



По традиции уборка в парках будет организована с раздельным сбором мусора — участники генеральной уборки будут сортировать пластик, стекло и прочие отходы. Кроме того, на один день в разных парках откроются специальные пункты приема вторсырья: 20 апреля в парк им. Урицкого можно будет принести отработанные лампочки и батарейки, 27 апреля в парке «Крылья Советов» можно будет сдать старую бытовую технику, а в парке им. Горького — ненужную одежду. Начало всех субботников в 10:00.



20 апреля уборка пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу; Парке Победы; парке им. Урицкого; парке им. Тинчурина; «Калейдоскопе»; на «Черном озере»; «Комсомольце»; бульваре «Белые цветы».



27 апреля субботники состоятся в ЦПКиО им. Горького; Лядском саду; «Крыльях Советов»; «Сосновой Роще»; «Континенте»; бульваре по ул. Фучика; набережной озера Кабан.



Помочь провести весеннюю уборку могут все желающие, для этого надо просто прийти в один из парков 20 или 27 апреля в 10:00. Все необходимое — специальные фирменные рабочие фартуки, перчатки, грабли и другой инвентарь — выдадут на месте. Кроме того, после уборки всех участников угостят горячим чаем.



«По всем вопросам можно обратиться в Дирекцию парков и скверов по телефону: +7 (843) 239-44-33», – сообщили организаторы.

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