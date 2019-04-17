Из мусора – во вторсырье: на субботнике в Казани организуют раздельный сбор отходов

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). На общегородском субботнике в Казани будет организован раздельный сбор мусора, чтобы в дальнейшем отправить его на переработку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Для раздельного сбора мусора администрации районов Казани подготовили мешки двух цветов – для перерабатываемых и неперерабатываемых отходов. После уборки региональный оператор отправит отсортированный мусор на переработку», – говорится в сообщении.

Ожидается, что очищать город от мусора 20 апреля выйдут 50 тыс. человек. Для уборки привлекут свыше 600 единиц техники.

Ранее Дирекция парков и скверов сообщила, что в 10 часов утра начнется субботник на территории восьми общественных пространств. Среди них – Горкинско-Ометьевский лес, парк Победы, парк имени Урицкого, парк «Черное озеро» и другие.

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