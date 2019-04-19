14 пострадавших на пожаре в промзоне в Нижнекамске доставлены в реанимацию

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Валерия Белова). В реанимации двух больниц доставили 14 из 17 пострадавших на пожаре в промзоне Нижнекамска. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«По уточненной информации 9 человек находятся в реанимации БСМП Набережных Челнов. 8 человек находятся в Нижнекамской ЦРБ. Из них 5 — в реанимации, 3 человека в отделении хирургии. Всем оказывается необходимая Медицинская помощь. Все специалисты на местах. Ситуация находится под личным контролем Президента РТ Рустама Минниханова и Министра здравоохранения РТ Марата Садыкова», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на одной из производственных установок в промзоне Нижнекамска произошло возгорание. Огнеборцам потребовалось 26 минут, чтобы справиться с пожаром.

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