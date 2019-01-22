Казанский Кремль, Болгарский и Елабужский заповедники совместно отпразднуют юбилеи создания

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). В 2019 году сразу три крупных музейных комплекса Республики Татарстан отмечают юбилеи своего создания. Полувековой юбилей отмечает Болгарский музей-заповедник, 30-летие — Елабужский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, и 25 лет существования в январе уже исполнилось музею-заповеднику «Казанский Кремль». Об этих круглых датах напомнила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной международному Дню памятников и исторических мест, заместитель председателя Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры (ТРО ВООПИиК) Фарида Забирова.

«К настоящему времени концепция музея-заповедника „Казанский Кремль“ реализована на 90 — 95%, я принимала непосредственное участие в ее создании 25 лет назад. А ведь тогда могли вообще запереть Кремль и сделать его чисто административным. Союз архитекторов, наши ученые сказали, что этого делать нельзя — запирать его под ключ, потому что это культурное достояние и здесь надо делать музей-заповедник», — напомнила предысторию появления в Татарстане первого музейного объекта ЮНЕСКО архитектор-реставратор, эксперт Минкульта России.

По ее словам, мероприятия по поводу юбилеев каждого из музейных комплексов планируется объединить и провести осенью 2019 года.

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