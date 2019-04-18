В Казани защитники наследия открывают «Школу горожанина»

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). 25 апреля в Казани стартуют еженедельные лекции градозащитного проекта «Школа горожанина — история и наследие Казани». Событие анонсировала сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» помощник Президента РТ, член Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры (ТРО ВООПИиК) Олеся Балтусова.

«Сегодня мы открыли регистрацию на открытый лекторий. Это бесплатный, открытый, интересный всем, рассчитанный на широкий круг участников проект. Горожанам будет открыта информация, какие виды памятников существуют и как с ними работать, выявлять их и как можно инициировать постановку на охрану того или иного объекта, кто такие черные археологи... Лекторий будет еженедельным — это порядка 10 лекций», — сообщила Балтусова.

Мероприятие организуется также при участии Центра прикладной урбанистки Казани и подразумевает выступления ученых разных направлений, каждый из которых так или иначе занимается изучением наследия. Перед слушателями выступят археологи, геологи, архитекторы-реставраторы и т. д.

Как подчеркнула заместитель председателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова, участвовать в охране памятников — долг каждого гражданина, поэтому международный День охраны памятников и исторических мест, который отмечается сегодня, 18 апреля, — «наш общий праздник».

«Сначала мы даже думали назвать лекторий „Инструкция для горожанина“ — как пользоваться городом, потому что это действительно наше общее достояние. Чтобы горожане чувствовали себя хозяевами и участвовали в охране памятников. Это, кстати, в ЮНЕСКО называется наращивание потенциала — кадрового, навыков и знаний как у населения, так и у специалистов. Цель этого лектория — как раз наращивание знаний и ликвидация безграмотности. Это очень нужно. Мы будем говорить о видах деятельности по охране памятников, о стейкхолдерах (участниках) процесса. Можно будет задавать вопросы и даже направить, что особенно интересует, — нам очень важна обратная связь», — пояснила Фарида Забирова.

На первой лекции на примерах расскажут, почему «наши города сегодня именно такие». Участники узнают, что определило внешний облик Амстердама, Праги, Копенгагена, с одной стороны, и Казани, Самары, Нижнего Новгорода — с другой. Получат ответы на вопрос: «Как меняется память места, и кто этим руководит?»

Лекции «Школы горожанина» будут проходить в резиденции креативных индустрий «ШТАБ» по четвергам с 19 до 21 часа, исключая майские праздники.

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