В Казани дебаркадеры 60-х годов увековечат для потомков, составив из них openair-музей

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). Волжские дебаркадеры необходимо сохранить для будущих поколений и присвоить им особую категорию объектов культурного наследия. Такой инициативой поделилась сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» помощник Президента РТ, член Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры (ТРО ВООПИиК) Олеся Балтусова.

«Мы хотим обсудить возможность постановки на госохрану волжских дебаркадеров. В Татарстане, оказывается, наибольшее количество сохранившихся дебаркадеров среди других регионов на Волге. У нас их восемь, все они находятся в Верхне-Услонском районе. У них интересная архитектура, с которой интересно и нужно работать. Вопрос в том, как именно мы их можем поставить на охрану: движимый памятник, недвижимый, памятник ли?..» — сообщила Балтусова на пресс-конференции, посвященной международному Дню памятников и исторических мест.

Конструкции дебаркадеров, уточнила она, 50 — 60-х годов ХХ века. Согласно российскому законодательству, объект может быть признан памятником не ранее, чем через 40 лет после его постройки, так что с одной стороны, регламентируемый срок прошел. В то же время все они до сих пор на зиму свозятся в речной порт, а с началом навигационного сезона развозятся по пристаням.

«В прошлом году петербуржская студия кинохроники сняла именно о наших дебаркадерах документальный фильм — потому что они у нас живут. Вот, что интересно. На некоторых из них даже летние магазинчики есть, дачники их как-то используют. То есть у них большой потенциал стать точками роста, но остается вопрос методики и предмета охраны», — пояснила помощник Президента РТ.

Заместитель председателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова, со своей стороны, напомнила, что, например, железнодорожные вокзалы прошлого для экспонирования ставят в одну линейку. Также можно было бы собрать вместе казанские дебаркадеры.

«Это очень необычный вид наследия. Но что имеем, не храним, потерявши плачем — надо думать. Пока таких прецедентов нет в России. Мне кажется, надо делать по аналогии с павильонами старых вокзалов», — сказала архитектор-реставратор, эксперт Минкульта России.

Дебаркадеры в окрестностях Казани сохранились на пристанях Кызыл Байрак, Ключищах, Нижнем и Верхнем Услоне и далее до Шеланги.

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