Президент РТ обсудил с главой Haier в России развитие бизнеса компании в Татарстане

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с главой представительства китайской компании Haier в России Людмилой Романовой вопросы дальнейшего взаимодействия фирмы и республики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В частности, на встрече, состоявшейся в Доме Правительства региона, шла речь о развитии компанией из КНР бизнеса на территории Татарстана.

Сейчас Haier реализует в Набережных Челнах проект по строительству промышленного парка для размещения заводов по изготовлению бытовой техники. Ранее она открыла на площадке Камского индустриального парка «Мастер» завод по выпуску холодильников, инвестиции в проект составили примерно 50 млн долларов США.

Кроме того, компания выразила готовность трудоустроить рабочих заводов Ford Sollers после закрытия этих предприятий.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня же Президент РТ намерен принять участие в Днях Республики Татарстан в Республике Башкортостан.

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