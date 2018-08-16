Минниханов встретится с главой Haier в России и посетит Дни Татарстана в Башкортостане

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует провести переговоры с руководителем представительства Haier в России Людмилой Романовой, а также совершить рабочую поездку в Башкортостан. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Президента РТ.

Встреча с главой Haier в России запланирована одной из первых в деловом графике Президента РТ. Компания из Китая реализует в Набережных Челнах проект по строительству промышленного парка для размещения заводов по изготовлению бытовой техники. Ранее Haier открыл на площадке Камского индустриального парка «Мастер» завод по выпуску холодильников, инвестиции в проект составили около 50 млн долларов США.

Во второй половине дня Рустам Минниханов планирует совершить рабочую поездку в Уфу, где пройдет открытие Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан. Церемония состоится в Государственном концертном зале «Башкортостан». «В ГКЗ “Башкортостан“ Президент Татарстана планирует осмотр культурно-познавательного выставочного проекта “Мост Дружбы“ и встречу с активом татарских общественных организаций Башкортостана», – уточнили в пресс-службе.

Вечером в Уфе состоится товарищеский матч ветеранов хоккейных команд «Салават Юлаев» и «СК имени Урицкого». В торжественной церемонии открытия матча должны принять участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Башкортостана Радий Хабиров.

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