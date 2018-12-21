Синоптики Татарстана предупреждают о гололеде и снежных заносах

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В ночь на субботу на территории Татарстана по-прежнему будут вероятны метели и местами юго-западный с переходом на северо-западный ветер порывами до 15–18 м/с, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем ветер ослабнет до умеренного. В республике сохранится облачная погода. Будет идти снег, ночью местами сильный, и мокрый снег. В отдельных районах возможен гололед. На дорогах образуются гололедица и снежные заносы.

В темное время суток столбики термометров опустятся до 8 градусов ниже нуля. В дневные часы температура воздуха составит от -2 до +2 градусов.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», потепление пришло в Татарстан с запада вместе с циклоном. Принесенные им метели вызвали образование в Казани 10-балльных пробок.

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