(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Из-за метели Казань встала в 10-балльных пробках. Затруднения в движении наблюдаются практически во всех районах столицы Татарстана, сообщает интернет-портал «Яндекс. Пробки».

Красным «горит» центр Казани – водителям придется потолкаться на улицах Пушкина, Татарстан, Ершова и Профсоюзная.

Не лучше обстоят дела в «спальных» районах города. Серьезные пробки наблюдаются на улице Декабристов, начиная от Ленинской дамбы и ДК «Химиков».

Алым цветом отмечены Меридианная, часть проспекта Ямашева и улица Амирхана.

Из-за метели, плохой видимости и гололеда в городе фиксируется большое количество ДТП, которые усугубляют и так непростую дорожную обстановку.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.