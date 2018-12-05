В выходные циклон принесет в Татарстан потепление

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В конце недели западный циклон принесет в Татарстан очень теплую погоду. Температурный фон окажется выше нормы на 5–9 градусов, информирует Гидрометцентр РТ.

Уже сегодня вечером умеренно морозная погода под влиянием атмосферного фронта атлантического циклона сменится на территории республики погодой влажной, теплой и ветреной.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», завтра, 14 февраля, на территории республики ожидаются снег и мокрый снег, ночью и утром – метели, сильный ветер порывами до 17 м/с. Возможен гололед, дороги станут скользкими. Температура воздуха составит от -5 до -10 градусов (при прояснениях на востоке региона – до -15) в темное время суток и от +1 до -4 (на востоке – до -7) в светлое.

На следующий день, 15-го числа, в ночные часы еще будет идти снег, столбики термометров опустятся до 11, а при прояснениях – и до 15 градусов ниже нуля. Днем заметные осадки маловероятны, температура составит от -4 до -9 (на востоке – до -12) градусов.

В субботу, 16 февраля, под влиянием очередного западного циклона в Татарстане потеплеет до -3, +2 градусов. Ожидаются умеренные и сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а также метелей и гололеда. Будет дуть сильный ветер порывами до 18 м/с. На дорогах образуются гололедица и снежные заносы.

В воскресенье, 17 февраля, в республике сохранится очень теплая погода, местами будет идти слабый снег. Температурный фон в выходные превысит норму на 5–9 градусов.

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