В мировой суд доставили казанского водителя, который покалечил инспектора ДПС

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В мировой суд в Ново-Савиновском районе Казани доставили 37-летнего Алмаза Заутдинова – водителя, который накануне на улице Восстания, вместо того чтобы передать инспектору ДПС документы, зажал его руку стеклом и, поехав, протащил его за своей машиной несколько метров.

Как стало известно агентству, в суде будет решаться вопрос по административным делам, которые были заведены в отношении Заутдинова.

Речь идет об отказе от прохождения медицинского освидетельствования, оставлении места ДТП и управлении автомобилем без прав.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера днем на улице Восстания автоинспектор остановил водителя для проверки документов. Водитель закрыл стекло, зажав руку автоинспектора, и нажал на педаль газа.

Повернув, он выехал на встречку и врезался в «Тойоту». Автоинспектор получил травму колена, а водитель попытался сбежать, но угодил под колеса проезжающей мимо машины. Вскочил и скрылся с места. Задержали 37-летнего Алмаза Заутдинова сегодня утром.

Как выяснилось, ранее он уже был шесть раз судим за грабежи, кражи и изнасилование. А накануне сел за руль автомобиля без прав.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.