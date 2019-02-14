«Любовь и голуби»: нижнекамский паблик опубликовал историю про необычного голубевода

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В День всех влюбленных нижнекамский паблик «Узнай первым!» посвятил историю пенсионеру Анатолию Барсукову, о котором знает весь двор.

В первых двух выпусках «По-нижнекамски» рассказали о старшей по дому нижнекамской многоэтажки Светлане Байрамовой и фельдшере скорой помощи Ольге Михайловской, которая после основной работы ходит в школу для слабослышащих детей и ставит с ними танцы.



Ручных птиц Анатолий Барсуков держит более сорока лет в обычном городском дворе. Сначала он смастерил деревянную голубятню, а потом, в 90-е годы, попросил директора построить в счет своей зарплаты металлическую. Теперь голубятня – настоящее украшение двора.



Анатолий навещает своих птиц несколько раз в день, добавляет им теплую воду, насыпает корм. Питомцев здесь содержится около 50. Пенсионер часто бывает на выставках в Казани и оттуда возвращается с новыми голубями. Цена одной птицы около 600 рублей.



За все это время Анатолий ни разу не болел. По его словам, птицы «стаскивают» его с постели – их надо ежедневно кормить и поить теплой водой. Герой видеоролика счастлив с женой Антониной уже 46 лет. Их любимый фильм «Любовь и голуби».

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