Банк России поднял ключевую ставку второй раз за год

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Совет директоров Банка России во второй раз за год принял решение поднять ключевую ставку. Она выросла на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении ЦБ отмечается, что повышение ставки «носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков». Среди усиливающих нестабильность факторов упомянуты сохраняющаяся неопределенность внешних условий (под которой подразумевается возможное введение новых санкций против России – прим. Т-и) и реакция экономики на повышение с началом нового года НДС на 2%, с 18 до 20%.

С учетом последствий принятого решения Центробанк ожидает увеличения инфляции в России до 5,0–5,5% в 2019 году с последующим ее снижением до 4% в 2020-м.

Ранее, как сообщало ИА «Татар-информ», регулятор предположил, что по итогам 2018 года инфляция в стране достигнет уровня в 4% с возможностью его незначительного превышения в декабре.

До этого ЦБ принимал решение об увеличении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта, до 7,5%, 14 сентября. Перед этим она снижалась с 2014 года, в том числе дважды – в 2018-м.

Следующее заседание совета директоров Банка России назначено на 8 февраля 2019 года. Регулятор намерен оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки с учетом как динамики инфляции и экономики относительно прогноза, так и внешних рисков.

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