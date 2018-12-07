ЦБ ожидает увеличения инфляции до 4% к концу года

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). К концу 2018 года инфляция в России достигнет уровня в 4%. Об этом говорится в подготовленном аналитиками Банка России бюллетене «О чем говорят тренды».

При этом, по предварительным данным, в ноябре инфляция уже составила 3,9% год к году и 0,5–0,7% месяц к месяцу (0,4–0,6% с учетом сезонного фактора).

Причиной возвращения инфляции к таргету является ряд как временных, так и постоянно действующих факторов. Среди первых – ускорение роста цен на продовольствие, ослабление рубля и повышение расценок производителями в ожидании увеличения НДС. Среди вторых – увеличение темпов роста «наиболее устойчивых компонент индекса потребительских цен».

Отдельно специалисты регулятора обращают внимание на снижение стоимости плодоовощной продукции, прежде всего огурцов и помидоров (на 7–14% в годовом выражении). Благодаря этому рост цен в целом замедлится примерно на 0,1 %.

«В декабре инфляция может незначительно превысить 4% из-за эффекта низкой базы 2017 года, оставаясь в диапазоне официального прогноза Банка России», – отмечают эксперты. В 2019 году Центробанк ожидает от инфляции превышения планки в 5%, а в 2020-м – возвращения к уровню в 4%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по данным Росстата годовая инфляция в ноябре ускорилась до 3,8%.

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