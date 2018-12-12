Шайхутдинов: DigitalSkills 2018 собрал в Татарстане вдвое больше участников, чем в прошлом году

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). На площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» торжественно открылась деловая программа второго федерального отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills в сфере IT и IoT-технологий (Интернет вещей – прим. Т-и) DigitalSkills 2018.

«В этом году чемпионат собрал вдвое больше участников из разных регионов – 235 конкурсантов из 14 зарубежных стран и 35 субъектов РФ. Это показатель того, что сегодня растет заинтересованность в цифровых профессиях и цифровых навыках, а дигитализация и информатизация дают огромный потенциал для экономики нашей страны», – отметил вице-премьер – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, поприветствовав участников.

Кроме того, он напомнил, что именно на площадке «Казань Экспо» уже скоро, с 22 по 27 августа 2019 года, пройдет мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019.



Гендиректор союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов признался, что DigitalSkills-2018 начинался как чисто «айтишная» шутка, но превратился в глобальное мероприятие, которое помогает школьникам увидеть себя в будущей профессии и понять, что «цифра» и программирование – это не далекое будущее, а то, что нужно здесь и сейчас в любой отрасли.

Деловую программу продолжило кейс-шоу «Код успеха в цифровом мире», где молодые IT-профессионалы и стартаперы рассказали о своих успешных проектах и обсудили вопросы подготовки кадров для IT-индустрии и цифровой экономики в целом.

Второй федеральный отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере IT и IoT-технологий DigitalSkills 2018 проходит в Казани с 12 по 16 декабря. Республику Татарстан в 17 базовых компетенциях представляет делегация в составе 31 молодого специалиста.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.