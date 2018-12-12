Союз WorldSkills Russia дал высшую оценку «Казань Экспо»

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Екатерина Никул дала высшую оценку международному выставочному центру «Казань Экспо».

Площадка готова к проведению мирового первенства WorldSkills Kazan 2019, а по функционалу не уступает выставочным центрам ОАЭ, Бразилии и Германии, подчеркнула Никул, осмотрев МВЦ сегодня во время открытия федерального отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills в сфере IT и IoT-технологий DigitalSkills 2018.

«DigitalSkills – это первый федеральный чемпионат, который мы проводим на этой площадке перед мировым WorldSkills, и я могу сказать, что здесь все прекрасно, – отметила специалист в разговоре с агентством по окончании церемонии открытия DigitalSkills. – Я была практически на всех мировых чемпионатах с того момента, когда Россия вступила в движение WorldSkills, и “Казань Экспо” – прекрасный выставочный центр, соответствующий абсолютно всем международным требованиям».

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