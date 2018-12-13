Роман Абрамович с партнерами заинтересовались финансированием в ВСМ Москва — Казань

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Компании Evraz Романа Абрамовича и его партнеров — «Кузбассразрезуголь» и «Трансмашхолдинг» Андрея Бокарева, а также группа «Синара» Дмитрия Пумпянского рассматривают возможность принять участие в финансировании высокоскоростной магистрали Москва — Казань стоимостью 1,7 трлн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близкие к рабочей группе по содействию реализации новых инвестпроектов.

Отмечается, что компании подали предварительные заявки и теперь ждут от Правительства окончательного решения о размере, сроках и порядке софинансирования проекта.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина Минтранс представит дополнительный анализ по ВСМ Москва — Казань.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин предложил перенаправить ВСМ в Санкт-Петербург вместо Казани, так как, по его словам, этот вариант может стать более окупаемым.

Протяженность ВСМ Москва — Казань составит около 790 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа. Планируется, что первый участок ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода будет введен в эксплуатацию до 2024 года.

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