Минтранс представит анализ по ВСМ Москва — Казань в ближайшее время

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Минтранс планирует в ближайшее время обсудить на совещании в Правительстве итоги дополнительного анализа эффективности высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

«Готовится [информация]. В ближайшее время мы ее обсуждаем на совещании в Правительстве и выносим в Белый Дом», — сказал Дитрих журналистам в кулуарах съезда «Единой России» в ответ на вопрос, готов ли анализ целесообразности строительства ВСМ Москва — Казань.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин поручил ведомству дополнительно рассмотреть эффективность первой в стране ВСМ Москва — Казань и ее участка Москва — Нижний Новгород.

Протяженность ВСМ Москва — Казань составит порядка 790 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа.

Планируется, что первый участок ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода будет введен в эксплуатацию до 2024 года.

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