Орешкин предложил перенаправить ВСМ в Петербург вместо Казани

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Министерство экономического развития РФ занято оценкой эффективности строительства высокоскоростных магистралей Москва – Казань и Москва – Санкт-Петербург, причем второй вариант может оказаться более окупаемым. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса, передает ТАСС.

«Проблема была в том, что не до конца эта история (строительство ВСМ Москва – Казань – прим. Т-и) была оцифрована с точки зрения понимания тех эффектов, которые может принести», – пояснил министр.

По словам Орешкина, сейчас производится оценка оценки социально-экономических эффектов строительства железнодорожной магистрали, так как ее возведение очень затратно и не может окупиться за счет продажи билетов. В связи с этим он напомнил об «очень большом объеме ресурсов», который государству придется вложить для реализации проекта.

Глава Минэкономразвития предположил также, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет более окупаемой, так как позволит «качественно изменить грузовое движение, которое сейчас идет в большой обход».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минтранс РФ должен представить анализ эффективности ВСМ Москва – Казань в ближайшее время.

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