Президент РТ призвал активнее использовать татарский язык для его сохранения

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости активнее использовать татарский язык в повседневной жизни для его сохранения. Он сделал это на традиционном заседании медиаклуба при Полпредстве РТ в РФ.

«<…> никто не сможет заставить вас изучать татарский язык. Если в семьях не говорят на родном языке, то и дети не будут его знать», – приводит слова Минниханова его пресс-служба.

В связи с этим Президент РТ призвал всех начать работу по сохранению татарского языка с самих себя. При этом он напомнил об активном взаимодействии с татарами, проживающими за пределами республики, и о возможности изучать татарский язык, узнавать историю и культуру татар с помощью онлайн-школы «Ана теле».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов предложил татарам Лондона активнее использовать социальные сети для связи с родиной.

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