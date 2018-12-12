Рустам Минниханов: Проект Соборной мечети Казани требует серьезной проработки

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Проект строительства Соборной мечети Казани требует серьезной проработки, это касается в том числе источников финансирования. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном заседании медиаклуба при Полпредстве РТ в РФ.

«Мы готовы поддержать проект. Но сначала нужно решить ряд вопросов <…>», – приводит слова Рустама Минниханова пресс-служба Президента РТ.

По мнению Минниханова, мечеть должна находиться в хорошем и доступном месте. При этом он заверил, что возводиться она будет не за счет бюджетных средств.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова проинформировала, что площадки для строительства соборной мечети в центре столицы Татарстана уже подобраны. В качестве одного из возможных мест возведения храма называлась площадь Тысячелетия.

Кроме того, в ответ на вопрос, не планируют ли власти Татарстана перенимать опыт Москвы по строительству православных церквей «Программа 200», в том числе и для возведения мечетей, Минниханов назвал подобное развитие событий маловероятным.

После этого Президент РТ в очередной раз указал на многоконфессиональный и многонациональный характер региона. В качестве примера он сослался на такие проекты по возрождению мусульманских и православных святынь, как восстановление объектов в древнем городе Болгар и на острове-граде Свияжск, строительство Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.