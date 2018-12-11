Татар-информ

11 декабря 2018, 17:13

Общество

В Казань прибыли застрявшие в Хайнане туристы

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Общество

В Казань прибыли застрявшие в Хайнане туристы

Фото: Диана Махмутова, Диана Авакян

В Международном аэропорту «Казань» приземлился самолет «ИрАэро» с 373 туристами на борту.

(Лаишевский район, 11 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). В Международном аэропорту «Казань» приземлился самолет «ИрАэро» с 373 туристами, которые не могли улететь с китайского острова Хайнань. 

«Сегодня из Хайкоу (городской округ острова Хайнань — прим. Т-и) возвращается 373 человека. Это 325 взрослых людей, 44 ребенка и 4 младенца. На сегодняшний момент в Китае на территории острова Хайнань остаются еще порядка 200 пассажиров, вылетевших из Казани, отпуск которых еще продолжается», — рассказал журналистам заместитель председателя Госкомитета Татарстана по туризму Артур Абдрашитов.

В республике была организована оперативная группа по консультированию туристов, которые находились уже на территории острова, а также туристов, которые приобрели путевки у туроператора «Жемчужная река», но понимали, что вовремя вылететь в Хайкоу не смогут, добавил Абдрашитов.

Авиакомпания «ИрАэро» прекратила полеты между Россией и Хайнанем из-за задолженности туроператора «Жемчужная река», в результате чего российские туристы из Казани, Кемерово, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы, Хабаровска и Челябинска не смогли вылететь из Китая в срок. В своем Instagram на просьбы туристов из Татарстана откликнулся Президент РТ Рустам Минниханов. По поручению Президента РТ руководитель Госкомитета держал вопрос на контроле и был на связи.

СКР уже возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями против руководства турфирмы.

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