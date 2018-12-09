Рустам Минниханов откликнулся на просьбы туристов из РТ, застрявших в Китае из-за туроператора

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Instagram откликнулся на просьбу татарстанских туристов, которые из-за ненадежного туроператора не могут вылететь с китайского острова Хайнань.

Туристы оставили сообщение с просьбой помочь под фото, которое Президент опубликовал из своего рабочего кабинета.

«Вашей проблемой будет заниматься руководитель Госкомитета по туризму Сергей Иванов и наш представитель в Китае. Напишите контакты вашего представителя для связи», — ответил на сообщение Рустам Минниханов в комментариях.

Затем к решению проблемы присоединился сам Сергей Иванов: «Прошу написать мне, кто в каких отелях живет и контакты координатора по каждому отелю».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Казани и других городов России не могут вылететь с китайского острова Хайнань из-за отмены рейсов авиакомпании «ИрАэро».

Позднее туроператор «Жемчужная река» (ООО «Тревел Дизайнерс») пообещал за сутки решить проблему с вылетом туристов из Казани.

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