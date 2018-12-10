Сергей Светлаков пообещал приехать в Нижнекамск после «ответочки» местных детей

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Актер и режиссер Сергей Светлаков разместил у себя на странице в Instagram`e видео с музыкальным ответом нижнекамского хора, в котором юные музыканты приглашают шоумена посетить Нижнекамск.



«Спасибо Нижнекамск за чувство юмора! Обязательно приеду!» – написал Светлаков (пунктуация автора сохранена – прим. Т-и).



Подписчики аккаунта присоединились к приглашению: «Спели от души», «Крутые», «Приезжайте. Будем очень рады», «Вот как вас в гости надо в город звать: чебурек, перемяч, давайте в Челны, тут рядом Нижникамск» (орфография авторов сохранена – прим. Т-и).

1 декабря в программе «Слава богу, ты пришел» на телеканале СТС прозвучала юмористическая песня детского хора Светлакова о Нижнекамске. В ней говорилось в том числе о неблагоприятной экологической ситуации в городе.



В ответ дети из Нижнекамска записали песню, в которой пригласили Сергея Светлакова в татарстанский город и отметили, что здесь «у каждого по три машины» и «очень хорошо живется». Композиция была исполнена во время игры в КВН на Кубок главы Нижнекамского района, а затем размещена на YouTube-канале.

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