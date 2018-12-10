«Живем красиво, все ништяк»: Дети Нижнекамска ответили хору Светлакова

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Дети Нижнекамска записали композицию в ответ хору Светлакова, который ранее исполнил песню про татарстанский город в шоу на СТС. Запись опубликована на YouTube-канале официального сайта города.



В песне хора Светлакова на мотив композиции Филиппа Киркорова «Ибица» поется о том, как можно «нехило отдохнуть с нефтехимом» вместо Ибицы, поехав к бабушке, у которой в Нижнекамске есть дачный участок в восемь соток. Также здесь можно утопить в луже обувь и забивать сваи «от скуки».





Нижнекамцы ответили, что им живется хорошо: «деньги есть», «все ништяк». В финале песни дети приглашают Светлакова в Нижнекамск.



«Нижнекамск. У нас для всех открыты двери. / Мы Сабантуй гуляем неделю. / Салют на праздник смотрим сутки, деньги есть. Нижнекамск! / У бабушки здесь восемь соток, качаем нефть и нет решеток. / У каждого по три машины, живем красиво, все ништяк, / На полдники едим чак-чак, на ужин будет бишбармак. / Мы приглашаем Светлакова на эчпочмак в Нижнекамск».



Композиция была исполнена во время игры в КВН на Кубок главы Нижнекамского района.

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