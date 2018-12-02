Детский «хор Светлакова» спел песню про Нижнекамск на СТС

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Детский «хор Светлакова» спел песню про Нижнекамск на мотив композиции Филиппа Киркорова «Ибица». Видеозапись появилась в социальных сетях и набрала более 14 тыс. просмотров.

В песне поется о том, как можно «нехило отдохнуть с нефтехимом» вместо Ибицы, поехав к бабушке, у которой в Нижнекамске есть дачный участок в восемь соток. Также можно утопить в луже обувь и забивать сваи «от скуки».

«Нам сегодня не до сна: у отца начало отпуска / И я сижу в двойных носках – / Отцу наплевать на Ибицу! / Нижнекамск! И биться сердце стало реже / И я уже не буду прежним / Я рядом отдохну нехило с нефтехимом! / Нижнекамск! У бабушки там восемь соток, / Я в луже растворил кроссовок, / От скуки забивая сваи, отдыхаю», – поется в песне.

Дети исполнили композицию на передачи на телеканале «СТС» с участием Сергея Светлакова. Ранее они пели на этой же передаче другие песни на «недетские темы» – например, о повышении НДС и пенсионной реформе.

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