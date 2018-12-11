СКР возбудил дело из-за застрявших на Хайнане туристов

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями против руководства турфирмы, из-за которой российские отдыхающие застряли на китайском острове Хайнань. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью, получив от граждан по договорам на оказание туристических услуг денежные средства на сумму более 1 млн рублей, не исполнило свои обязательства в рамках заключенного соглашения с авиакомпанией <...>», – отмечается в сообщении.

По информации ТАСС, которое ссылается на источник в правоохранительных органах, дело возбуждено по факту злоупотребления полномочиями руководством турфирмы Travel Designers, которая представляет в России международную туристическую компанию «Жемчужная река».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авиакомпания «ИрАэро» готовится выполнить авиарейс для возвращения в Татарстан туристов, застрявших на китайском острове Хайнань. Ожидается, что самолет прибудет в Казань сегодня в 15.25 по московскому времени.

Авиаперевозчик с 7 декабря прекратил выполнение полетов между островом Хайнань и российскими городами в рамках договора с «Жемчужной рекой» из-за задолженности туроператора. Возвращения на родину ожидают туристы из Казани, Кемерова, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы, Хабаровска и Челябинска. Роспотребнадзор пообещал помочь пострадавшим отдыхающим получить компенсации.

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