Авиакомпания «ИрАэро» подала заявку в аэропорт Казани на перевоз туристов из Хайкоу

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Авиакомпания «ИрАэро» готовится выполнить авиарейс для возвращения в Татарстан туристов, застрявших на китайском острове Хайкоу. Ожидается, что самолет прибудет в Казань завтра в 15.25 мск. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

«Авиакомпания “ИрАэро” подала заявку на выполнение авиарейса Хайкоу — Казань 11 декабря, ориентировочное прибытие самолета в Казань — 15.25 мск, тип воздушного судна Boeing 777», — сообщил Гатауллин. «Самолет данного типа рассчитана на перевозку около 370 человек», — добавил он.

Как ранее сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Госкомитета Татарстана по туризму, число туристов, которые не могут вернуться в Татарстан из Хайкоу, составляет 369 человек, всего на острове находятся 550 туристов, прилетевших туда из аэропортов «Казань» и «Бегишево».

Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ уже заявили о готовности оказать помощь татарстанцам, не сумевшим вовремя вернуться с острова Хайкоу. «У всех туристов, находящихся на отдыхе в Китае, имеются выписанные обратные билеты, что по закону означает обязанность авиаперевозчика вернуть всех туристов в указанные в билетах даты. Управление готово оказать безвозмездную помощь пострадавшим потребителям в подготовке исковых заявлений и направлении претензий в адрес исполнителя услуг», — уточнили в ведомстве.

Авиакомпания «ИрАэро» с 7 декабря прекратила выполнение полетов между островом Хайкоу и российскими городами в рамках договорных отношений с «Жемчужной рекой» из-за финансовых разногласий с туроператором. Возвращения на родину ожидают туристы из Казани, Кемерова, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы, Хабаровска и Челябинска.

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