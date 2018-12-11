К Новому году украсят 11 парков и скверов Казани

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). К Новому году в Казани украсят 11 общественных пространств города, сообщает Дирекция парков и скверов.

Самую высокую ель высотой 12 м и полюбившийся горожанам арт-объект – люстру высотой 6 м установят в парке «Черное озеро». Однако ключевым пунктом здесь станет каток площадью 6 тыс. кв. метров, открытие которого состоится 14 декабря.

В парке имени Горького появятся ель высотой 10 м и арт-объекты «Рождественские фонари» и «Звездное небо». Центральную же городскую елку установят у Центра семьи «Казан», где будет оборудован и ледовый городок. В районных парках «Крылья Советов» и «Сосновая Роща» тоже появятся новогодние ели. В первом из них также оборудуют сцену для концертов, а во втором – каток.

В парке «Континент» установят ель и арт-объекты «Птицы», на бульваре по улице Фучика просто украсят уже имеющееся дерево, а в сквере поселка Дербышки помимо елки появятся новогодние гирлянды. Не забудут о гирляндах и в парке «Калейдоскоп», а сквер имени Аксенова украсит белт-лайт.

В Горкинско-Ометьевском лесу появятся световые консоли с изображением лесных жителей, арт-объекты в виде елок и одуванчиков, а также светящиеся цифры 2019. На следующей неделе здесь состоится открытие всесезонной горки для детей.

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