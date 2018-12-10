В Казани 14 декабря откроется каток в парке «Черное озеро»

(Казань,10 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани 14 декабря откроется каток площадью 6,5 тыс. кв. м в парке «Черное озеро». Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила председатель Комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова.

Всего в зимний сезон в Казани будут работать 18 катков с пунктами проката более 3,5 тыс. пар коньков. В течение всего года прокат организован на 8 крытых ледовых аренах. Уже открыты катки на СК «Мотор» и в Центре хоккея на траве, каток по ул. Дубравная и самый длинный по протяженности в Европе каток на Кремлевской набережной.

«В ближайшее время планируется открыть еще 4 катка: на стадионе „Тасма“, в казанском ипподроме, на базе отдыха „Солнечный“ и в парке „Черное озеро“. 14 декабря приглашаем всех в парк „Черное озеро“, где пройдет официальное открытие катка площадью 6,5 тыс. кв. м. В техническом режиме ледовая арена уже работает с 8 декабря», — отметила Вострикова.

Специально к открытию сезона парк закупил 250 пар коньков. Как и в прошлом году, вход на каток бесплатный, подчеркнула глава комитета.

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