Народного Деда Мороза выберут на открытии главной елки Казани

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Имя лучшего «Народного Деда Мороза» станет известно на открытии главной елки столицы Татарстана перед Центром семьи «Казан». Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

«Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоятся в канун Нового года на открытии главной городской елки на площади перед Центром семьи “Казан”», – сообщил он. И добавил, что при выборе победителей будут учитываться оценка профессионального жюри и итоги онлайн-голосования в официальном Instagram-аккаунте конкурса.

Прием заявок на участие в конкурсе «Народный Дед Мороз» стартует уже сегодня, пояснил начальник Управления культуры Казани. В соревновании могут участвовать творческие команды от двух человек. Они должны представить свои программы в новогодних костюмах.

Прошедшие отбор Деды Морозы 15 декабря покажут свои короткие интерактивные программы в одном из торговых центров города, где их оценит жюри. С 20 по 23 декабря презентация этих же программ пройдет на улицах Казани, на остановках и в жилых массивах.

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