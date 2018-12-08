Туроператор пообещал за сутки решить проблему с вылетом застрявших в Хайкоу туристов

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Туроператор «Жемчужная река» (ООО «Тревел Дизайнерс») пообещал за сутки решить проблему с вылетом туристов из Казани, застрявших в Хайкоу на китайском острове Хайнань из-за отмены рейса авиакомпании «ИрАэро». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авиаперевозчик приостановил выполнение рейсов до погашения туроператором образовавшейся задолженности. В том числе оказался отменен и рейс Хайкоу – Казань, который должен был прибыть в столицу Татарстана сегодня.

Туроператор заверил связавшихся с ним представителей татарстанского ведомства, что делает все возможное для разрешения ситуации, и пообещал в течение суток урегулировать свои отношения с авиакомпанией.

«Вся необходимая помощь туристам оказывается. Туристы размещены в гостинице, сейчас туроператор договаривается о предоставлении им горячего питания», – отмечается в сообщении госкомитета.

За развитием ситуации наблюдает Ростуризм.

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