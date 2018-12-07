Новак назвал объемы сокращения нефтедобычи Россией в рамках сделки ОПЕК+

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Россия в рамках новой сделки ОПЕК+ сократит добычу нефти примерно на 228 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем, достигнутым в октябре. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

Глава Минэнерго пояснил, что в соответствии с соглашением суточная добыча должны быть уменьшена на 2% от октябрьского уровня в 11,4 млн баррелей нефти.

Новак пообещал, что сокращение нефтедобычи будет вестись максимальными темпами с учетом имеющихся технологических возможностей и растянется на несколько месяцев.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что российские компании будут уменьшать добычу пропорционально своей доле на рынке.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что страны – участницы ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, причем на долю ОПЕК приходится 800 тыс. баррелей.

Заключению сделки долгое время препятствовали разногласия между РФ и членами картеля государств – экспортеров нефти. Если российская сторона была готова уменьшить добычу на 140 тыс. баррелей в сутки, то ее партнеры настаивали на сокращении в 250 тыс. – 300 тыс. баррелей.

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