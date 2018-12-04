СМИ узнали о разногласиях России и ОПЕК по объемам сокращения нефтедобычи

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Россия готова в рамках сделки с ОПЕК сократить нефтедобычу на 140 тыс. баррелей в сутки, однако участники Организации стран – экспортеров нефти настаивают, чтобы она была уменьшена на 250 тыс. – 300 тыс. баррелей. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на анонимные российские источники.

При этом состоящие в ОПЕК государства предлагают пропорциональное сокращение добычи нефти на 3–3,5% по сравнению с октябрьским уровнем без каких-либо исключений для отдельных участников сделки. Если эти условия не будут приняты, ОПЕК может некоторое время и потерпеть снижение цен на нефть, отметил один из источников агентства в организации.

Обсуждение условий уменьшения добычи будет обсуждаться на переговорах, которые пройдут с 5 по 7 декабря в столице Австрии Вене. В основном партнеры по ОПЕК+ предполагают сократить нефтедобычу в общей сложности минимум на 1,3 млн баррелей в день, однако РФ пока выступает против такого решения, подтвердили четыре собеседника агентства.

До этого агентство Bloomberg проинформировало о разногласиях между Россией и Саудовской Аравией по поводу сокращения добычи нефти. РФ якобы готова уменьшить ее только на 150 тыс. баррелей в сутки.

Цены на нефть возобновили рост после продолжительного падения на фоне заявлений Президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда о приверженности сделке ОПЕК+ и паузы в торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем.

Сегодня на 15.53 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне составляла 63,03 доллара за баррель, а цена аналогичных фьючерсов на нефть марки WTI на бирже NYMEX в Нью-Йорке к 15.55 равнялась 53,99 доллара за баррель.

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